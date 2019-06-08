إيران تطرح مليوني برميل من النفط الخام ببورصة محلية

2019/06/08 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تنوي شركة النفط الوطنية الايرانية، طرح مليوني برميل من النفط الخام الخفيف في السوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية الثلاثاء المقبل.

وبحسب بورصة الطاقة، فأن السعر الاساس المحدد للطرح 67.32 دولار للبرميل الواحد، وذلك في بهدف تصدير النفط الخام للخارج.يذكر أن شركة النفط الوطنية قامت عدة مرات بطرح الخام الايراني الخفيف والثقيل في بورصة الطاقة المحلية.انتهى

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