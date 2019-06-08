وزير الخارجيَّة الالماني يصل الى بغداد

2019/06/08 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الخارجيَّة الالماني هايكو ماس الى العاصمة بغداد في زيارة رسميَّة.

ومن المُقرر ان يلتقي ماس، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهوريَّة برهم صالح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة.انتهى

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