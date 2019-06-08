جيجابايت تقدم شاشة منحنية للألعاب

2019/06/08 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة “جيجابايت” عن الشاشة المنحنية Aorus CV27F الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.وذكرت الشركة التايوانية، أن ” الشاشة المنحنية الجديدة تتمتع بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل، وتمتاز بزمن استجابة 1 مللي ثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 165 هرتز، وتدعم الشاشة الجديدة تقنية AMD Radeon FreeSync 2، وتشتمل على قدم معدني يتيح ضبط […]

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