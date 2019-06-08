وزير الخارجية الالماني يصل الى بغداد في زيارة رسمية

2019/06/08 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ،اليوم السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ، قادما من الأردن التي وصلها يوم امس الجمعة.وبدأ ماس امس، جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام ، حيث وصل الجمعة إلى الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية.وهبطت طائرة ماس مساء الجمعة […]

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