وزير الخارجية الالماني يصل الى بغداد في زيارة رسمية

2019/06/08 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، اليوم السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.

وبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، حيث زار أمس الجمعة الأردن وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية.

وطلبت الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية في برلين دعمها في إنشاء منطقة عازلة لحماية الكورد في شمالي سوريا.

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