البرتغال بمواجهة هولندا غدا بنهائي دوري الامم الاوربية

2019/06/08 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام في الساعة 9 و45 دقيقة من مساء يوم غد الاحد المباراة النهائية لدوري الامم الاوربية بين البرتغال وهولندا والتي يستضيفها ملعب الدراغاو بالبرتغال.وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سويسرا وانكلترا.وكانت البرتغال تاهلت لنهائي البطولة بفوزها على سويسرا بهاتريك رونالدو لهدف وكذلك تاهلت هولندا للنهائي بفوزها بنفس النتيجة على انكلترا.

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