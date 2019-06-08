ملعب العزيزة يبصر النور منتصف شهر حزيران

2019/06/08 | 10:59

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العهد نيوز - بغداد

حددت وزارة الشباب والرياضة، منتصف شهر حزيران الجاري موعدا لافتتاح ملعب العزيزية سعة خمسة الاف متفرج في محافظة واسط،.

وقال مدير عام دائرة

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