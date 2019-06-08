القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمال بغداد

2019/06/08 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر بمنطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد....

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