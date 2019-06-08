2019/06/08 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس،اليوم السبت، على رأس وفد رسمي إلى بغداد في زيارة رسمية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان وتلقته وكالة صدى ،إن “ماس وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع “.ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء د.عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية د.برهم صالح، لبحث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الالماني يصل بغداد في زيارة رسمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الالماني يصل بغداد في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الالماني يصل بغداد في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).