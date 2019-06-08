البلداوي في تجلياته اللونية لخفايا الروح

2019/06/08 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم الفنان التشكيلي"حسين البلداوي"معرضه الشخصي الخامس تحت عنوان"تجليات لونية لخفايا الروح"في قاعة عشتار بوزارة الثقافة.يوم الاربعاء المقبل المصادف 12 حزيران 2019.

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