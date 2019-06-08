2019/06/08 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضاف الصحفي المخضرم"علي رياح" منجزا جديدا لمنجزاته الاعلامية الكثيرة،باصداره كتاب جديد،يوثق فيه مسيرة وحياة وانجازات البدري الشخصية الرياضية المهمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي رياح يوثق مسيرة مؤيد البدري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي رياح يوثق مسيرة مؤيد البدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).