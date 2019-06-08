الكرد يحققون رقما قياسياً بتحديث سجلاتهم الانتخابية في كركوك

2019/06/08 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة كركوك، السبت، عن تصدر المكون الكردي في تحديث سجلات الناخبين في المحافظة، مبينا أن 90% منهم حدثوا سجلاتهم مقابل 40% من العرب.وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة العربية، معن الحمداني في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الانتخابات المقبلة تعدّ حدّاً فاصلاً ومهماً لمكونات كركوك، كونها […]

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