“الديمقراطي” يفشل بتغيير موقف الاتحاد من نجيرفان واقناعه بحضور جلسة تننصيبه

2019/06/08 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مصادر صحفية، السبت، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني فشل باقناع الاتحاد الوطني الكردستاني بحضور جلسة تنصيب رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني.وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس إقليم كردستان العراق المنتخب نيجرفان البارزاني لم يتمكن حتى صباح اليوم ، […]

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