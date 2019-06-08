مستشار الخامنئي: الحكومة العراقية أحد اطراف جبهة المقاومة

2019/06/08 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد اللواء يحيى رحيم صفوي المساعد والمستشار الاعلى لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، السبت، أن جبهة المقاومة الاسلامية ستحبط “صفقة القرن”، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية هي أحد اطراف تلك الجبهة.وقال صفوي في حوار مع وكالة “فارس” اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحرب في دول العراق وسوريا واليمن جاءت معها بالكثير من الدمار […]

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