2019/06/08 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شهدت حلبجة رقما قياسيا من الحرائق خلال ايام عيد الفطر.وقال زانيار عمر المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في حلبجة بتصريح صحفي ان “الخطط التي تم وضعها خلال ايام العيد حققت نجاحا، الا انه من الاسف تم تسجيل 20 حالة حرائق خلال ايام العيد في حدود محافظة حلبجة”.واضاف عمر، انه “بسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلبجة تشهد رقما قياسيا للحرائق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلبجة تشهد رقما قياسيا للحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).