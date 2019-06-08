2019/06/08 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالانبار: ملف مختطفي الصقلاوية جمد تلقائيا والحكومة لم تعر اية اهمية له) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالانبار: ملف مختطفي الصقلاوية جمد تلقائيا والحكومة لم تعر اية اهمية له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).