بالفيديو.. الكاتب السعودي محمد العوين: الحشد الشعبي ينافس الجيش العراقي.. وهذا لا يجوز

2019/06/08 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب والصحفي السعودي محمد العوين إن قوات الحشد الشعبي العراقية تنافس الجيش الوطني في العراق، وهذا غير ممكن.

وأضاف العوين في مقابلة مع القناة الرسمية السعودية "لا يمكن أن يستمر الحشد الشعبي في العراق منافسا للجيش النظامي التابع لوزارة الدفاع العراقية".

ومحمد العوين كاتب وصحفي سعودي من مواليد حوطة بني تميم 1378 هـ / 1958 م الحالة الاجتماعية متزوج وأب لثلاثة أولاد وبنت .

المؤهلات العلمية

حاصل على شهادة الليسانس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية اللغة العربية – عام 1400 هـ/1980 م بتقدير امتياز .

معيد بكلية اللغة العربية 1400 هـ.

حاصل على شهادة الماجسـتير من الكلية نفسها بتاريخ 1410 هـ / 1990 م بتقدير جيد جداً.

حاصل على شهادة الدكتوراه من الكلية نفسها بتاريخ 1420 هـ / 2000 م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

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