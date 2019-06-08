إندلاع 20 حريقاً في حلبجة شمال العراق

2019/06/08 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلع في حدود محافظة حلبجة باقليم كردستان خلال أيام عيد الفطر 20 حريقاً.وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في حلبجة، زانيار عمر، في تصريح صحفي، “تم حرق 150 دونما من الاراضي الزراعية والغابات الطبيعية في المنطقة”.وبين، ان “الخطط التي تم وضعها خلال ايام العيد حققت نجاحا، الا انه من الاسف تم تسجيل 20 حالة

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