2019/06/08 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توج منتخب ايران لرفع الاثقال، السبت، ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال 2019 للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في المنافسات التي استضافتها جزر فيجي.أحرز منتخب ايران المركز الاول بميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و9 برونزيات ورصيد 622 نقطة، ليضيف اللقب الرابع له في تاريخ مشاركته، بعد القاب ” تبليسي 2016″ و”طوكيو 2017″ و”طشقند 2018″.وحلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تتوج بلقب شباب العالم لرفع الاثقال للمرة الرابعة على التوالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تتوج بلقب شباب العالم لرفع الاثقال للمرة الرابعة على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).