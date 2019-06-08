2019/06/08 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر محلي في ديالى ، اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة في قضاء خانقين.وقال المصدر في تصريح صحفي له ، إن ” عبوة ناسفة انفجرت في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى”.وأضاف ، أن “تفجير العبوة أسفر عن إصابة مدني وفقاً للمعلومات الأولية” ، مشيراً الى أنه “تم فتح تحقيق بالحادث”.ار

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