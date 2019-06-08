2019/06/08 | 11:16

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إخماد 7 حرائق بأراضٍ زراعية لمحصول الحنطة وعدد من البساتين

أخمدت فرق الدفاع المدني سبع حرائق بأراضٍ زراعية لمحصول الحنطة

وبساتين في بابل والأنبار وصلاح الدين .

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني أن فرقها تمكنت من إخماد حرائق

طالت مزارع لمحاصيل الحنطة في بابل وصلاح الدين والأنبار وعدد من

البساتين ، وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ آلاف

الدوانم من الحرائق في محافظات عدة.

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