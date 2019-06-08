2019/06/08 | 11:16

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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل إلى بغداد اليوم السبت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في

زيارة رسمية .

مصدر مطلع أوضح أنه من المقرر ان يلتقي ماس برئيس الوزراء عادل عبد

المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح وعدداً من المسؤولين في البلاد

لبحث العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة

فضلاً عن مناقشة التوترات الحاصلة في المنطقة وإمكانية العمل على

تهدئة الأطراف لمنع التصعيد وإنهاء الأزمة ..

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