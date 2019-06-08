بالادلة.. عصابات وراء احتراق اراضي نينوى

2019/06/08 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة نينوى، ان هناك ادلة قاطعة تثبت ان عددا من العصابات تقف وراء اندلاع الحرائق في الاراضي الزراعية.وقال عويد الجحيشي رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة نينوى في تصريح صحفي ان “حرق الاراضي الزراعية في حدود محافظة نينوى يشمل كافة الاقضية وبمساحات واسعة لا تستطيع […]

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