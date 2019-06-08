تعرف على ميزات نظام التشغيل الجديد “iOS 13”

2019/06/08 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة أبل عن مميزات نظام التشغيل الجديد iOS 13 ، الذي من المقرر إطلاقه في شهر ايلول المقبل.وذكرت الشركة الأمريكية، أن ” النظام الجديد يوفر للهاتف الذكي آي فون ميزة “الوضع المظلم” “Dark Mode” لإراحة العين عند استخدام الهاتف في الظلام، حيث يتم عرض الأسطح البيضاء في التطبيقات باللون الأسود، ويتيح النظام […]

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