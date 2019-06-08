طهران: عقوبات أميركا الجديدة تجعل الحديث عن مفاوضات “فارغاً”

2019/06/08 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن العقوبات الأميركية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تجعل حديث الولايات المتحدة واستعدادها للتفاوض مع طهران “فارغاً”.واضاف عباس موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على “شركة الخليج للبتروكيماويات، إن “أسبوعاً واحداً فقط كان كافياً لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) بالتفاوض […]

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