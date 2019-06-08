الفرفار العياشي - الشباب و الهوية السائلة

2019/06/08 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي صباح اليوم , وعلى غير العادة غيرت المقهى الذي ارتاده كل صباح , قدر جميل جعلني التقي استاذي الاديب عبد الله لوريكة , جلسنا حيت يفضل ان يجلس , حوار في عوالم متعالية وراقية حيت للفكر متعة .مر من امامنا شاب لا يستطيع حتى رفع سررواله و التحكم فيه , حين تجالس مفكرا , فالامر يعني اليقضة و الانتباه الى ما يحيط بك و ما يمر من امامك , انها القدرة على التقاط التفاصيل .مرور الشاب غير مجريات الحديث ال......

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