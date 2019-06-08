2019/06/08 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راويش كومار، أن بلاده ستتخذ قرارها حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمنها في الطاقة وحاجاتها الاقتصادية.وأفادت صحيفة “أشين إيج”، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الهندية، أن موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقا للاعتبارات التجارية وأمن الطاقة والمصالح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند: سنتخذ قرار استيراد النفط من إيران وفقا لأمن الطاقة وحاجاتنا الاقتصادية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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