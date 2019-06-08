تقرير دولي: الجيش الامريكي يدمر الحياة على كوكب الأرض

2019/06/08 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع (ذي كنديان دايمنشن) الكندي المعني بشؤون البيئة، السبت، أن اقتصاد الحرب العسكري للولايات المتحدة يلعب دورا رئيسيا في تدمير انظمة دعم الحياة الحيوية على كوكب الارض.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” الجيش الامريكي يستهلك كميات هائلة من الوقود الاحفوري والمواد الكيميائية الاخرى التي تسمم البيئة من الهواء […]

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