القبض على إرهابي يجمع ’’الاتاوات’’ لعناصر داعش في الكرمة من الفلاحين

2019/06/08 | 11:22

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بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت (8 حزيران 2019)، القبض على متهم بالإرهاب، قالت إنه كان يجمع الاتاوات لعناصر داعش، من الفلاحين، في جزيرة الكرمة بالأنبار.

وقالت المديرية في بيان لها، إن مفارزها "في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 وإثر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالأنبار".

وأضافت، أن المتهم "كان يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم".

وأشارت الى "إحالته للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب".

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