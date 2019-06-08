2019/06/08 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت مواطنة إماراتية تعمل موظفة في أحد البنوك بأبو ظبي بأنها اختلست 10 ملايين درهم إماراتي لإرضاء شاب أوهمها بأنه يحبها ويرغب بالزواج منها.وأكدت الموظفة أن الشاب استغلها للحصول على المال وهدايا باهظة الثمن له ولأسرته.ووجهت النيابة العامة في أبو ظبي تهم الاستيلاء على أموال البنك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فيما وجهت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب يوهم فتاة في الحب وياخذ منها 10 ملايين درهم اماراتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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