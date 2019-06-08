النقل تعلن انطلاق اول خط بري يربط بين ثلاث دول اقليمية

2019/06/08 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ في بادرة تعتبر الأولى، انطلق صباح اليوم السبت، اول خط تجريبي من بغداد مرورا بإيران وصولاً الى ارمينيا براً.وذكر بيان صادر عن وزارة النقل، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، عن انطلاق "حافلة تضم وفد من الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، من العاصمة بغداد مرورا بالجمهورية الاسلامية الايرانية وصولا الى جمهورية ارمينيا، ليربط بين ثلاث دول اقليمية بخط نقل بري واحد، ليفتح افاق جديدة في مجال السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري"، مضيفا الى انه تم "وضع خطط مدروسة لانجاح هذا الخط وتسخيره لخدمة العراق في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية، والتركيز بشكل كبير عل استثمار مجال النقل والتنوع في الايردات، لبناء اقتصاد قوي من جهة وتقديم خدمات نقل مميزة للمواطنين الكرام من جهة أخرى".

ولفت الى انه "من المؤمل عقد اجتماع ثلاثي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الارمنية خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي لتذليل العقبات التي قد تعترض سبل انجاح هذا الخط".انتهى/س

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