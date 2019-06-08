2019/06/08 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث مساعدة أمين عام الأمم المتحدة روزماري ديكارلو الاثنين والثلاثاء في الرياض الوضع في اليمن، بعد انتقادات حادة وجهها رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي للمبعوث الأممي إلى بلاده.وأعلنت الأمم المتحدة أن ديكارلو ستلتقي خلال زيارتها إلى الرياض “مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوضع في اليمن”.وتأتي زيارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوضع في اليمن أهم مباحثات مساعدة غوتيريش في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوضع في اليمن أهم مباحثات مساعدة غوتيريش في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).