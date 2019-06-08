القبض على {جابي} داعش في الكرمة

2019/06/08 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين لعصابات داعش الارهابية في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار يقوم بجمع الاتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم".وأضاف انه "تم إحالة الارهابي للقضاء بموجب المادة ٤ إرهاب".انتهى

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