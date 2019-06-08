2019/06/08 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة سد دوكان في محافظة السليمانية عن هبوط مستوى مياه السد 1.20 مترا عن طاقته التصميمية.وقال المهندس في مديرية سد دوكان، سلام محمد، في تصريح تابعته وكالة صدى،انه “وبعد امتلاء السد بكامل طاقته التصميمية وللمرة الثانية من تأريخ انشاء السد، بدأنا بتطبيق البرنامج الصيفي لتصريف المياه، مشيرا الى ان مستوى المياه في السد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض مستوى المياه في سد دوكان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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