القبض على داعشي “الاتاوات” في الكرمة

2019/06/08 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القي القبض على ارهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية يجمع الاتاوات في ناحية الكرمة في محافظة الانبار.وذكر بيان للاعلام الامني ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالانبار يقوم بجمع […]

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