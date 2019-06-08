آل ثاني: كم عدد السعوديين في صفوف داعش؟

2019/06/08 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، ان معظم عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي هم سعوديون، مشيرا إلى أن دول الحصار، خاصة السعودية والإمارات، تتستر بموضوع الإرهاب في حملتها ضد قطر وقال آل ثاني في تصريحات نشرتها صحيفة “تلغراف” البريطانية، إن “دول الحصار، خاصة السعودية والإمارات، تتستر بموضوع الإرهاب في حملتها […]

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