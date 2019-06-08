احذر تطبيقات شائعة على “أندرويد” تعطل عمل هاتفك

2019/06/08 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر متجر “غوغل بلاي” إلى حذف عدد من التطبيقات الشائعة بعد اكتشاف أنها تحتوي على “إضافات” إعلانية مخفية جيدا، والتي تعرض الإعلانات قسرا على شاشة قفل الهاتف.ويمكن للإعلانات المستمرة التي تظهر على الشاشة خارج التطبيقات المتأثرة، أن تجعل هاتفك غير قابل للاستخدام.واكتشف Lookout البرنامج الإضافي الذي يعطل الهاتف، واسمه BeiTaAd، في 238 تطبيقا

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