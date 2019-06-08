الدفاع المدني في حلبجة: إندلاع 20 حريقاً في المدينة

2019/06/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أندلع في حدود محافظة حلبجة باقليم كردستان خلال أيام عيد الفطر 20 حريقاً.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في حلبجة، زانيار عمر، في تصريح صحفي، "تم حرق 150 دونما من الاراضي الزراعية والغابات الطبيعية في المنطقة".

وبين، ان "الخطط التي تم وضعها خلال ايام العيد حققت نجاحا، الا انه من الاسف تم تسجيل 20 حالة حرائق خلال ايام العيد في حدود محافظة حلبجة".

وأضاف عمر، انه "بسبب تلك الحرائق، احترق 150 دونما من الاراضي الزراعية والغابات الطبيعية في المنطقة، الا ان تلك الحرائق لم تسفر عن أية خسائر بشرية، حيث شارك في إطفاء الحرائق مراكز حلبجة وخورمال وسيروان".

وأوضح، ان "التحقيق الاولي حول اندلاع تلك الحالات من الحرائق، يشير الى سبب اندلاع الحرائق يعود الى ان عددا من الاشخاص في سهول وسفوح المنطقة يشعلون النيران، ولا يقومون باطفائها بعد ترك المنطقة، الامر الذي يؤدي الى انتشار الحرائق ووقوع الكوارث".

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