إدارة سد دوكان: إنخفاض كبير بمنسوب المياه في السد

2019/06/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة سد دوكان في محافظة السليمانية عن هبوط مستوى مياه السد 1.20 مترا عن طاقته التصميمية.

وقال المهندس في مديرية السد دوكان، سلام محمد، في تصريح صحفي انه "وبعد امتلاء السد بكامل طاقته التصميمية وللمرة الثانية من تأريخ انشاء السد، بدأنا بتطبيق البرنامج الصيفي لتصريف المياه، مشيرا الى ان مستوى المياه في السد نزل قرابة 1:20 مترا عن طاقته التصميمية الكلية".

وأضاف، ان "تصريف مياه السد في الوقت الحالي يكون عبر بوابات توليد الطاقة الكهربائية،" مبينا ان "السد ينتج في الوقت الحالي قرابة 210 ميغاواط، عن طريق تصريف 260 متر مكعب من مياه السد في الوقت الذي يدخل الى السد نفس المقدار من المياه المصرفة".

يشار الى ان

سد دوكان الذي يقع في محافظة السليمانية تم انشاؤه على نهر الزاب الصغير في الفترة ما بين الاعوام من 1954 الى 1959، ويبعد السد 60 كيلومترا عن مركز المحافظة.

وتم بناء السد من قبل شركة {دوميز بالوت} الفرنسية، اذ يبلغ ارتفاع السد {116.5} ويبلغ طوله {260} مترا، كما ويبلغ ارتفاع السد {526} مترا عن مستوى سطح البحر ويبلغ طاقته الاستيعابية 7 مليارات متر مكعب من المياه.

وخلال فترة 60 عاما من تأريخ عمر السد، بلغ مستوى المياه اعلى مستوى له في عام 1988، اذ بلغ {512.56} متر.

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