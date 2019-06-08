2019/06/08 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أغلقت أسعار النفط، اليوم السبت، على ارتفاع مع تلويح أوبك بتمديد التخفيض النفطي في تموز المقبل.وارتفعت أسعار النفط بعد سلسلة خسائر سجلتها خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أكثر من 4% بعد أن لامست سعر 73 دولاراً في 20 آيار الماضي.وتذبذبت أسعار النفط خلال الشهر الماضي نتيجة عوامل عديدة منها التهديدات المخاوف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط بعد سلسلة خسائر وكالة خطوة برس.

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