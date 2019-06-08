نفي سوري حول عودة العلاقات مع حركة حماس

2019/06/08 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفلى مصدر إعلامي سوري مايتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سورية من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال.وقال المصدر أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة …

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