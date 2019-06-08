وزير الخارجية الالمانية يصل الى العاصمة العراقية بغداد

2019/06/08 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية....

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