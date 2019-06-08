ائتلاف دولة القانون يطالب

2019/06/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ببيان عاجل، امس، بضرورة تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقف ما وصفته بمهزلة السخرية من زعيمها نوري المالكي بأنشودة قالت عنها إنها "سخيفة" يجب محاسبة من قاموا عليها.

وقالت إن على مقتدى الصدر أن يتدخل لمحاسبة من سخر من المالكي بشت...

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