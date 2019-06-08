الاستخبارات العسكرية : القبض على إرهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين للدواعش في الكرمة

2019/06/08 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم السبت، القبض على ارهابي يجمع الاتاوات من الفلاحين في جزيرة الكرمة بالانبار .

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