2019/06/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق غزت النفايات مصيف بيخال الواقع في قضاء سوران بمحافظة اربيل ، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. القمامة تغزو مصيف بيخال في أربيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. القمامة تغزو مصيف بيخال في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).