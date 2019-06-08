AMD تمنح سامسونج رخصة معمارية معالجات رسومات Redeon

2019/06/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أبرمت شركة سامسونج شراكة مع شركة AMD الأمريكية تتيح لها استخدام تقنية معالجات رسومات AMD Redeon ليتم تهيئة معماريتها لبناء معالجات الهواتف الخاصة بسامسونج، حيث ستدفع الشركة الكورية مقابل الوصول لمعمارية آخر معالجات AMD وهي RDNA التي من المتوقع أن يتم استخدامها كلبنة أساسية في بناء معالجات Exynos لهواتف ساسونج المتوافقة معها.والواضح من […]

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