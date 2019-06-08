اتصالات مكثفة بين همام طارق واستقلال الايراني

2019/06/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..يواصل نادي استقلال طهران الايراني، اتصالاته مع لاعبه العراقي همام طارق، من اجل تجديد العقد لموسم اضافي.وقال وكيل اعمال اللاعب بهروز دزهبود في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “عقد اللاعب مع نادي استقلال طهران الايراني انتهى في نهاية الموسم الماضي، وادارة الفريق ابدت استعدادها لتجديد العقد”.واوضح أن “هناك اتصالات مكثفة بين […]

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