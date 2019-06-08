إنطلاق خط نقل بري تجريبي يربط العراق بأرمينيا

2019/06/08 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل، السبت، عن إنطلاق خط نقل تجريبي بين العراق وأرمينيا برا وذلك ضمن جهودها الخاصة بتطوير النقل الدولي والانفتاح على دول الجوار والدول الاقليمية.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “توجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي باهص تنص على تطوير النقل الدولي وتفعيل الخطوط البرية مع دول الجوار والدول […]

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