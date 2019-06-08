2019/06/08 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن البطيخ يحتوي على ما نسبته 92 في المئة من الماء، فإن له فوائد صحية عديدة، وكل قضمة منه تحتوي على فيتامين “إيه” “وسي” ومضادات للأكسدة وأحماض أمينية، ويقال إنه كلما كان البطيخ أكثر نضجا، ازداد مستوى الليكوبين والبيتا كاروتين فيه.ووفقا لدراسة نشرت في دورية “كروماتوغرافي”، فإن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ يحتوي على المزيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطيخ 10 فوائد رائعة وخطر وحيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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