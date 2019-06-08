وفاة ظاهرة الكاراتيه الايرانية في حادث سير

2019/06/08 | 11:40

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بغداد :سومر نيوز

توفي البطل الاولمبي الايراني نويد محمدي (18 عاما) اثر حادث سير تعرض له في مدينة شيراز جنوبي البلاد فجر...

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